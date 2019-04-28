8 توصيات للنهوض بمؤسسات المعلومات العربية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بثماني توصيات لتطوير مؤسسات المعلومات في العالم العربي، خرج المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها (إفلا) في المنطقة العربية، الذي اختتمت أعماله أول من أمس.

وشارك في أعمال المؤتمر، الذي عقد للمرة الأولى في الشارقة، ضمن فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، وعلى هامش مهرجان الشارقة القرائي، 170 مكتبياً ومتخصصاً في تقنيات المعلومات من دولة الإمارات، والأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب.

وخرج المؤتمر في بيانه الختامي بثماني توصيات، تؤكد ضرورة الاهتمام بتبويب وتبني وإعداد المعايير والأدوات اللازمة للعمل في مؤسسات المعلومات العربية، في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تبني الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات دعوة الجمعيات الوطنية، والإقليمية، ومؤسسات المعلومات العربية، إلى المشاركة والإسهام الفاعل في المجالس واللجان الدولية المهتمة بالمكتبات والمعلومات. كما أوصى المؤتمر مؤسسات المعلومات العربية بتبني برامج فاعلة، من أجل رفع الوعي المعلوماتي لدى المستفيدين، فضلاً عن ضرورة تطوير الأقسام الأكاديمية العربية لدراسات ومعلومات متخصصة، تأخذ بعين الاعتبار مستجدات البيئة الرقمية للمعلومات لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تقديم التسهيلات بهدف تطوير بيئة المعلومات العربية. وأوصى البيان الختامي بضرورة تشجيع المبادرات الرقمية العربية المتعلقة بالمعلومات، من أجل استمرار تدفق المعلومات، بالإضافة إلى تنمية الوعي بحقوق الملكية الفكرية للأطراف المتعاملة مع أوعية المعلومات المختلفة، والعمل على مواجهة الانتهاكات والتهديدات الخارجية للمعلومات، عن طريق تنمية الوعي بنظم وإجراءات الأمن المعلوماتي وتنفيذها بدقة. وناقش المؤتمر 16 ورقة علمية، من خلال عدد من الجلسات التي عقدها على مدى يومين، سلط خلالها الضوء على واقع تكنولوجيا المعلومات، وأثرها، ودورها في مؤسسات وبيئة المعلومات العربية، كما بحث التحولات الكبيرة التي أحدثتها الثورة الرقمية والتكنولوجية على جميع الصعد، لاسيما في مجال المكتبات والمعلومات.

- ضرورة تشجيع

المبادرات الرقمية

العربية المتعلقة

بالمعلومات.