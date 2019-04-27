«الإمارات اليوم» تهدي «علّمني زايد» إلى «قصر الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علّمني زايد» إلى فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وسلّم مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، الكتاب إلى مدير الفندق نيكولاس ميسيان. وشكر ميسيان الصحيفة على المبادرة، مضيفاً أن «كتاب (علّمني زايد) سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بقراءة قيم التسامح التي كان يتمتع بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه». ويتناول «علّمني زايد»، الذي صدر برعاية «اتصالات»، قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد، تزرع في الأطفال القيم والمبادئ التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح. وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف أنحاء الدولة.