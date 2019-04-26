توقيع كتاب «زايد.. أوسمة وجوائز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفى ركن التوقيع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بتوقيع كتاب «زايد.. أوسمة وجوائز»، الصادر حديثاً عن الأرشيف الوطني، وقد شهد حفل التوقيع إقبالاً مميزاً من الشخصيات المهمة والإعلاميين والكتاب.

وقام المؤلف، جمعة سالم الدرمكي، بتوقيع نسخ من كتاب «زايد.. أوسمة وجوائز»، بحضور مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف الوطني، حمد الحميري، وعدد كبير من جمهور المعرض.

وتأتي أهمية الكتاب من كونه يوثق جوانب من شخصية القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي اتسمت بالتسامح، عبر عرض مختصر يوثق لبعض الأوسمة والجوائز التي حصل عليها القائد المؤسس، من قادة العالم والهيئات العلمية والمدنية والدولية.

يظهر الكتاب، الذي يتألف من 179 صفحة من القطع الكبير، أن مسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قصة قائد خالد فاضت بالعطاء، فقد سجل تاريخه مواقف خالدة لا يمكن عدّها.