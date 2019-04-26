ميثاء الشامسي: العمل مع «أمّ الإمارات» مدرسة في حد ذاته

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزيرة دولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، أن مسيرة العطاء التي قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حافلة بالإنجازات والعطاء، وتعكس التطلعات التي تعتز بها المرأة في دولة الإمارات.

جاء ذلك في المحاضرة التي نظمتها، أمس، مؤسسة «بحر الثقافة»، خلال فعالياتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بعنوان «رؤى إدارية في مسيرة عطاء أمّ الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك».

وأشارت الشامسي إلى أن العمل مع سموها مدرسة في حد ذاته، لأنه يعلم الإنسان كيف يصوغ الرؤى والخطط والتطلعات، وكيف يؤثر في الآخرين ويلهمهم ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد، منوهة إلى ما تتمتع به سموها من شخصية كاريزمية تدفع الإنسان إلى العمل بما تملكه من تفاؤل، وتخلق لديه القدرة على النجاح.

وذكرت أن من أهم السمات التي تتسم بها سموها البصيرة النافذة التي تستطيع أن ترى صورة الأمور قبل تنفيذها، مع امتلاك القدرة على جعل هذه الأمور واقعاً متحققاً، لافتة إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في فترة السبعينات للمرأة الإماراتية رغم أن واقعها ووضعها لم يكونا يرشحانها لذلك.

وتطرقت الوزيرة إلى سمة أخرى في شخصية سموها، هي الحكمة العملية التي تستطيع قراءة حجم الواقع، وتملك صورة موضوعية عنه، وتستطيع التخطيط له لإنجاز ما يمكن أن يستبطنه في داخله من عطاءات كامنة، مشيرة إلى أن شخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تملك المقدرة على أخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ما ساعدها على اتخاذ التدابير التي ضمنت معالجة الواقع، وتحليل الظواهر تحليلاً علمياً سليماً، وإيجاد الأجوبة الكفيلة بمعالجته على أحسن صورة ممكنة.

وتناولت دور سموها في نهوض المرأة الإماراتية، وأنها لم تكتفِ بذلك بل قدمت مساعدات جمة للمرأة الخليجية والعربية، وشاركت في مد يد العون والمساعدة للمرأة في كل مكان، من خلال حضور سموها في منظمات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، كـ«اليونيسيف» و«الفاو» وغيرها.

وأكدت الشامسي أن معرض الكتاب من الفعاليات الرائدة في إمارة أبوظبي، ويحمل الكثير من المعاني والخبرات والتطورات، والمستجدات الثقافية والعلمية على مستوى المنطقة والعالم.

وقالت إن هذه الفعاليات الثقافية تثري سنوياً الساحة بالعديد من الأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أن مؤسسة «بحر الثقافة» تعد ملتقى ثقافياً لإبراز مكانة دولة الإمارات على المستوى الثقافي.