جون كيري: قيادة الإمارات حققت المعجزات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، إن التطور والازدهار اللذين تشهدهما دولة الإمارات يرجعان إلى جهود ورؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، التي جعلت من هذه الدولة الصحراوية اليوم دولة عصرية، قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في كل يوم.

وذكر في جلسة حوارية، أدارها وزير الدولة زكي أنور نسيبة، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن الفارق بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة هو أنه لا توجد لدينا قيادة لتحقيق تطلعات الشعب الأميركي، فقيادة الإمارات حققت المعجزات في زمن قياسي.

حضر الجلسة الحوارية عدد كبير من المسؤولين، وجمهور الثقافة، وطلبة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتركزت على كتابه الذي صدر عام 2018 بعنوان «كل يوم إضافة»، الذي نشرته دار نشر «سايمون آند شوستر»، ويمثل جزءاً من مذكراته خلال حياته السياسية.

وأشاد كيري بالتطور العمراني والنهضة الحضارية التي تعيشها الإمارات، في ظل أجواء من التسامح والانفتاح والاستقرار، مشيراً إلى أن متحف اللوفر في أبوظبي يعد صرحاً عالمياً «من أجل الانفتاح على الآخرين.. وتفهم التنوع.. في عالم متعدد الأقطاب».

وقال «لقد زرت متحف اللوفر أبوظبي، وهو مركز تعليمي وثقافي، ورسالة للأجيال المقبلة لتتعلم قيم التسامح والتواصل مع الثقافات العالمية».

وأوضح أنه مندهش لرؤية مظاهر التطور العمراني في أبوظبي ودبي، بقوله «منذ سنوات قلائل زرت أبوظبي ودبي، وكانت في معظمها مناطق رملية، واليوم بصراحة أشاهد نهضتها العمرانية وطفرتها العقارية التي مازالت متواصلة لتبهر العالم».

وتناول كيري، الذي خدم نحو ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأميركي، وعمل أربعة أعوام وزيراً للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، إضافة إلى ترشحه للرئاسة أمام جورج بوش الابن عام 2004، موضوعات عدة في كتابه، منها جذوره التي كونت شخصيته، سواء في طفولته، التي أمضاها في مدرسة داخلية سويسرية، أو في فترة مراهقته في مدرسة سانت بول بولاية نيو هامشير، أو في الفترة التي درس فيها القانون في جامعة ييل، حيث عمل بعد تخرجه منها مدعياً عاماً في مكتب محامي المقاطعة، ثم صار نائباً لحاكم ولاية ماساتشوستس، قبل أن يخدم في «الكونغرس».

ويتضمن كتاب «كل يوم إضافة»، الذي وقعه كيري في المعرض ظهر أمس، حديثاً مفصلاً عن علاقة الولايات المتحدة بعدد من الدول العظمى والدول المحيطة بها، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، كما يتحدث عن جهوده في منع الانتشار النووي، ومكافحة التطرف.