4 أيام مع ثقافات وقيم «أمة التسامح» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى 27 أبريل الجاري.

ويحتفي المهرجان، الذي تنظمه «التعاون الإسلامي» بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيم التسامح التي يجسدها الدين الإسلامي، ليشكل منصة لتعزيز قدرة الدول الإسلامية حول العالم على تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتشكيل روابط جديدة ومستدامة.

ويسعى المهرجان، الذي يقام تحت شعار «أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح»، إلى توفير منصة مصممة خصيصاً لاستعراض ثقافات وتقاليد الدول الأعضاء، بما ينسجم مع أسس الدين الإسلامي الحنيف القائمة على التسامح والوحدة والتناغم. كما يسهم المؤتمر في استقطاب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للاجتماع، ومناقشة سبل التعاون وآفاق الشراكات في المستقبل، بما يراعي مصلحة 1.5 مليار مسلم، يندرجون تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية رئيس اللجنة العليا للمهرجان في أبوظبي، المستشار يوسف بن محمد الضبيعي، إن المهرجان يعد بوابة تعزز الوعي حول تنوع الثقافات والتقاليد المختلفة للدول الأعضاء في المنظمة مع التعريف بالقيم الدينية السمحة، مضيفاً أن المهرجان يمثل منصة تثقيفية وتعريفية مهمة، تتيح لغير المسلمين فرصة التعرف عن قرب إلى الدين الإسلامي الحنيف.

وسيتضمن المهرجان منصة رئيسة يلقي من خلالها الباحثون عدداً من المحاضرات، ويديرون حوارات تسلط الضوء على مختلف جوانب الثقافة الإسلامية، وتقدم صورة غير تقليدية للإسلام تتخطى المفاهيم الخاطئة العقائدية، وتشكل صيغة أكثر شمولية لفهم الإسلام كأسلوب للحياة.

وستستضيف المنصة أهازيج حيّة لفرقة أبوظبي للفنون الشعبية، التي تستعرض الفنون والثقافة التقليدية في الإمارات؛ وفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية من مصر؛ مع عرض للمالد، وهو فن تقليدي يجسد الإرث الثقافي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من العروض الأخرى.

وينعكس تنوع محتوى المهرجان في توافر العديد من المناطق التفاعلية، مثل قسم فن الخط الإسلامي التقليدي والحديث، ومنطقة ترفيهية للأطفال لرواية القصص التي أبدعها مؤلفون مشهورون في هذا المجال. ومن أبرز ملامح المهرجان الموقع الاستراتيجي لجناح فلسطين في قلب المعرض، للتشديد على أهمية فلسطين بالنسبة للعالم الإسلامي، ومكانتها الحيوية ضمن الهوية الإسلامية، إذ سيحتفل المهرجان بالثقافة الفلسطينية عبر وسائط عدة، من بينها الفن والأفلام القصيرة.

كما يحيي الفنان سامي يوسف، الحائز جوائز عدة والمعروف بأعماله الإنسانية حول العالم، حفلاً موسيقياً في قصر الإمارات بأبوظبي غداً.

يوسف الضبيعي:

«المهرجان بوابة تعزز الوعي حول تنوع الثقافات والتقاليد المختلفة للدول الأعضاء في المنظمة».