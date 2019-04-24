صور نادرة و«حكايات ملهمة» في جناح الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بإصدارات جديدة، وركن لمبادرة «حكايات ملهمة» يشارك الأرشيف الوطني في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تنطلق اليوم.

ويعرض الأرشيف في جناحه عدداً كبيراً من إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وسير القادة العظام الذين خلدوا بصماتهم في ما قدموه لأوطانهم، في مقدمتهم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويضم الجناح ركناً خاصاً بمبادرة «حكايات ملهمة» التي أطلقها الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تعمل على غرس القيم الوطنية والمعارف الأخلاقية في نفوس الأجيال، وتستهدف تعميق مبدأ التسامح والخدمة المجتمعية التطوعية لديهم. ويحرص الأرشيف الوطني على الحضور في المحافل الكبرى التي تخدم أهدافه في نشر تاريخ وتراث الإمارات الموثق بين الأوساط الثقافية من باحثين وأكاديميين وطلبة.