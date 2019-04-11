حرفيات يعرضن التراث بشكل حيّ

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم نادي تراث الإمارات، ضمن نشاطه وحضوره في فعاليات الدورة الحالية من أيام الشارقة التراثية، محاضرة حول دور النادي في خدمة التراث، بمشاركة حرفيات يعرضن التراث بشكل حي في جناح النادي. واستعرض مدير إدارة الأنشطة في النادي، سعيد علي المناعي، مسيرة «تراث الإمارات» منذ تأسيسه، وأهدافه، ووسائله التي يعمل عبرها لخدمة الموروث الوطني بالمحافظة عليه، وتعزيز الاهتمام به لدى النشء، وإبراز قيمه الأصيلة وتعريف الآخرين بها.

وركز على إدارة الأنشطة ودورها في غرس القيم والسنع في نفوس النشء والشباب، وتدريبهم على الحرف التقليدية حرصاً على استمرارها وعدم اندثارها، لافتاً إلى اهتمام النادي بتنظيم السباقات والمهرجانات التراثية لتشجيع المواطنين على الاستمرار في حفظ التراث.

وتحدثت حرفيات من النادي عن أهمية الحرف التراثية، وأكدن أن النادي يدعمهن ويستفيد من خبراتهن في تعليم هذه الحرف للأجيال الشابة.