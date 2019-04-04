50 عاماً من مسيرة سميرة سعيد على مسرح «الزمن الجميل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحل النجمة المغربية سميرة سعيد ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج المسابقات الغنائي الطربي «الزمن الجميل»، الذي تعرضه قناة «أبوظبي» يوم غد الجمعة 5 أبريل الجاري عند الساعة الـ10 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وستقدم «الديفا» سميرة سعيد مجموعة من أجمل أغانيها الشهيرة التي سجلتها خلال 50 عاماً في مسيرتها المهنية المتميزة، وذلك ضمن حلقة البرنامج التي تعتبر الرابعة ضمن مرحلة العروض المباشرة، وستحتفي بكل من الراحلة فايزة أحمد والفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.

وجرى استبعاد التونسية غزوة بن إبراهيم في الحلقة الثالثة من مرحلة العروض المباشرة، بعد الحصول على أقل عدد من تصويت الجمهور، ليستكمل مشوار المنافسات بين المشتركين الثمانية على لقب «الزمن الجميل».