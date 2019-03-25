جدول «لجنة إدارة المهرجانات».. حافل بالثقافة والتراث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن جدول فعالياتها للعام الجاري، الذي يتضمن تنظيم خمسة مهرجانات تراثية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي (الظفرة البحري، ليوا للرطب، مزاد ليوا للتمور، سباق دلما البحري، ومهرجان الظفرة)، وإطلاق موسم الصيد التراثي في محمية المرزوم 2019-2020، بالإضافة إلى إنتاج خمسة برامج تلفزيونية: «أمير الشعراء»، «المنكوس»، «شاعر المليون»، «الشارة»، و«المغاني».

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء الركن طيّار فارس خلف المزروعي، إنّ اللجنة ستحتفي بـ«عام التسامح» في كل البرامج التي تنظمها هذا العام، وأيضاً التي ستشارك فيها اللجنة، مؤكداً أن «دولة الإمارات تؤمن بأن الثقافة والتراث هما رسالة قوامها التسامح والتعايش، وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». ومن بين المهرجانات التي تنظمها اللجنة، الدورة الـ11 من مهرجان الظفرة البحري، من 18 إلى 27 أبريل المقبل، على كورنيش مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، الذي سيتضمن العديد من السباقات البحرية التراثية والحديثة والألعاب الشاطئية، والسوق التراثية وفعاليات أسرية. وفي الفترة من 17 إلى 27 يوليو المقبل، تنظم اللجنة الدورة الـ15 من مهرجان ليوا للرطب في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. كما تشارك اللجنة في رعاية وتنظيم مهرجان ليوا عجمان للرطب في دورته السادسة، في نهاية شهر يوليو المقبل. وفي أكتوبر المقبل تنظم اللجنة مزاد ليوا للتمور، الذي يقام في ساحات المجالس المجتمعية، ويهدف إلى الترويج للإنتاج المحلي من التمور. بينما تنظم اللجنة مهرجان دلما البحري، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ومجلس أبوظبي الرياضي.

ومن بوابة الربع الخالي، وتحديداً مدينة زايد بمنطقة الظفرة، تنطلق فعاليات الدورة 13 من مهرجان الظفرة، خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى الأول من يناير المقبلين.

اللجنة ستحتفي بـ«عام التسامح» في كل برامجها لهذا العام.