أمسية مفعمة بـ «الظلال» والفلامنكو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضاف مهرجان أبوظبي، مساء أول من أمس، نجمة الفلامنكو سارا باراس، التي قدمت لجمهور المهرجان أمسية فلامنكو مفعمة بالحيوية، بعنوان الظلال (سومبراس).

ونجحت سارا باراس من خلال عرض الظلال في أن تجمع بين براعتها في الرقص مع حركات دراماتيكية ذات طابع تقليدي ومعاصر معاً، بمشاركة الفنان الضيف، الراقص خوسيه سيرانو.

وتعد سارا باراس أحد أشهر مبدعي الفنون المسرحية في العالم، وهي راقصة فلامنكو، ومديرة فنية ومصممة رقصات، أسست شركتها الخاصة للرقص سارا باراس لباليه الفلامينكو قبل 20 عاماً. ويوجد في حصيلة الفنانة 13 عرضاً من ابتكارها وتصميمها. وقدمت ما يزيد على 4000 عرض على خشبات مسارح عالمية.