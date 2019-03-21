مركز جميل ينظّم نقاشات عن «خام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة الأسبوع الختامي لمعرض «خام»، يعقد مركز جميل للفنون بدبي في 30 مارس الجاري، ندوة دولية تناقش على مدار يوم كامل مجموعة من الموضوعات المحورية التي تناولها المعرض.

وتبحث جلسة نقاشية خلال الندوة التاريخ المادي للفنون، وتقدم مقاربات تعيد التفكير في أساليب «التاريخ الاجتماعي للفن».

واستناداً لعملها الذي كلفت به في معرض «خام»، تلقي الفنانة آلاء يونس محاضرة حول بحثها المتواصل بشأن التأثيرات واسعة النطاق للنفط على الحياة الفنية والأكاديمية والفكرية في العراق. ومع نهاية اليوم، يُعرض فيلمان سينمائيان للفنانة شيرين صباحي عن النحات الياباني نوريوكي هاراغوتشي ومجسمه القائم في متحف طهران للفنون المعاصرة، بعنوان «الفن، المادة، والعقل» (1977).