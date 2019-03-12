5 شعراء من 5 دول في «أمير الشعراء» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، مساء اليوم، ثاني محطات المرحلة الثانية من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة الـ10 مساءً من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وتشهد الحلقة منافسة خمسة شعراء من خمس دول، هم: عائشة الشامسي من الإمارات، دينا الشيخ من السودان، عبدالمنعم حسن محمد من مالي، سلطان السبهان من السعودية، علي حسن سلمان من البحرين.

ويذكر أنه في الحلقة السادسة من البرنامج تأهلت من قبل لجنة التحكيم الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، إثر حصولها على 47 درجة، أما بقية الشعراء فينتظرون الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: هاني عبدالجواد من الأردن، ثم ابتهال تريتر من السودان، وسعد جرجيس من العراق، ومبارك سيد أحمد من مصر.