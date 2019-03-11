1000 مشارك في «معاً نمشي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقطبت مسيرة «معاً نمشي» 2019، التي نظمتها مجموعة «تيكوم»، العضو في «دبي القابضة»، أكثر من 1000 مشاركة ومشارك و150 متطوعاً، بهدف دعم وتمكين ذوي التوحّد في دبي.

وانطلقت المسيرة، صباح يوم الجمعة الماضي، من حي دبي للتصميم لمسافة كيلومترين، وتضمّنت فعاليات ترفيهية مصاحبة للمشاركين وعائلاتهم، من بينها استعراض للمواهب من جمعية الإمارات للتوحّد، إضافة إلى استعراض قدمته مجموعة خرشة للطبول. كما دعمت شرطة دبي المسيرة من خلال المشاركة بدوريات الشرطة الفارهة وفرقة الخيالة. وقالت رئيسة قسم المسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة «تيكوم»، منى المحيربي: «تلتزم المجموعة بالإسهام في دمج جميع فئات المجتمع. ونسعى من خلال (معاً نمشي)، إلى تمكين ذوي التوحّد من جميع الأعمار».