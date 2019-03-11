«لوحة مدينة دبي للإعلام» تحفّز مبدعي الغرافيتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مدينة دبي للإعلام مسابقة «لوحة مدينة دبي للإعلام»، التي تهدف إلى رعاية المواهب المحلية والإقليمية، ودعم الحركة الفنية في المنطقة.

ودعت المسابقة الفنانين والمصممين وجميع الموهوبين إلى تسخير إمكاناتهم الإبداعية في فنون ورسومات الغرافيتي، وإضفاء لمساتهم الإبداعية في إحدى مناطق مدينة دبي للإعلام.

وسيتم اختيار المرشحين وفقاً لأعمالهم الفنية والإبداعية، التي تتمحور حول موضوعات الإعلام والثقافة والفنون والتسامح والتنوّع.

وقال مدير عام مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي: «لقد أصبحت الروح الإبداعية جزءاً لا يتجزأ من قطاعنا الحيوي، وهذا ما شجع (المدينة) على إطلاق مسابقة لدعم المبدعين في المنطقة، ونشر الوعي في المجتمع حول أهمية فنون الشارع». وسيحصل كل من الفائزين في المسابقة على جائزة نقدية، وفرصة عرض أعمالهم على الواجهات الخارجية على بعض المباني والمقاعد ضمن مدينة دبي للإعلام، التي ستزود الفنانين بكل المستلزمات لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم الإبداعية ضمن هذه المنصة الفريدة، إذ يمكن للموهوبين المستقلين تنمية مهاراتهم ومعارفهم، وستعمل مدينة دبي للإعلام على تقديم دعم يستمر إلى ما بعد انتهاء الحدث يستفيد منه الفائزون بالمسابقة حتى يواصلوا التطور، وليكونوا مثالاً حياً يحفز الجميع ليكونوا أكثر إبداعاً. ويغلق باب المشاركة في المسابقة في 20 مارس الجاري، بينما سيعلن عن الفائزين في أبريل المقبل.