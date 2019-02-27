«هافانا للكتاب».. كوبيون يؤدون «العيالة»

المصدر: هافانا - وام

استقطب جناح سفارة الدولة، خلال مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للكتاب في هافانا، الذي نظم خلال شهر فبراير الجاري، أكثر من 34 ألف زائر.

وتنوّعت الفعاليات التي قدمتها السفارة، خلال المعرض الذي تشارك فيه للسنة الثالثة، بين زيارة الإمارات عن طريق أجهزة الواقع الافتراضي، وعرض فن العيّالة، الذي قدمه فنانون كوبيون تم تدريبهم خصيصاً لهذا الحدث، فضلاً عن نقش الحناء، وكتابة أسماء الزوّار باللغة العربية، وتوزيع الكتيبات وعرض الصور والأفلام الوثائقية التي تعكس عادات وتقاليد الإمارات، وتفاعل الزوّار مع المسابقات التي أعدها فريق السفارة.

ويعدّ معرض هافانا للكتاب من أهم التظاهرات الثقافية في أميركا اللاتينية، إذ شارك فيه هذا العام 400 مشارك من 44 دولة، وزاره أكثر من 400 ألف زائر.