«ثقافة أبوظبي» تُطلق مسابقة ركن الرسّامين والفنون

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مسابقة ركن الرسّامين والفنون ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 24 - 30 أبريل المقبل.

وتسعى الدائرة، من خلال المسابقة، إلى تشجيع المشاركين على استلهام أعمالهم من الشعر العربي وإبداعات الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي للكتاب هذا العام. كما تركّز المسابقة على قيمة التسامح؛ إذ تُستلهَم الرسومات من الأدب الذي يحثّ على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب. ويستمر قبول المشاركات حتى الرابع من مارس المقبل.