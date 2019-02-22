«المهرجان في الحديقة».. مسرح وموسيقى ومشغولات يدوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعود ضمن مهرجان أبوظبي، هذا العام، فعالية «المهرجان في الحديقة»، التي تعد إحدى أبرز فعالياته الثقافية التي تقام في الهواء الطلق. وتقام الفعالية يومي 28 فبراير والأول من مارس في حديقة «أم الإمارات» بأبوظبي بدعم من «دولفين للطاقة»، وتقدم للجمهور عروضاً فنية مباشرة تتضمن أعمالاً مسرحية، واستعراضات كوميدية وموسيقية، وورش عمل ومعروضات فنية.

وتبدأ الفعاليات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، بعرض تقدمه «وزارة العلوم» باللغتين العربية والإنجليزية. ويشهد اليوم الأول تنظيم فعالية «نادي القراءة» مع مؤلفين إماراتيين، وحرف يدوية للأطفال، ومنحوتات وورش صناعة الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المصنوعات الحرفية الكورية، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري، تعرض على مدى يومي المهرجان.

ويمكن للزوار استكشاف «سوق الحرف اليدوية» الذي يعرض مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات الحرفية المتاحة للشراء والمشغولة بأيدي حرفيين إماراتيين. وفي المساء، سيكون عشاق الموسيقى مع موعدهم المفضل لقضاء أمسية يشاهدون خلالها «مسيرة العزف بالطبول»، يعقبها عرض يقدمه معهد النخبة للموسيقى.

أما محبّو الأفلام، فسيكون موعدهم مع عرض سينمائي خاص، لفيلم «غيمة أمل» إنتاج وإخراج راوية عبدالله. وتختتم فعاليات اليوم الأول بعرض كوميدي باللغة العربية يقدمه «علي السيد وأصدقاؤه» يرسم الضحك على الوجوه.

ويشهد اليوم الثاني من فعالية «المهرجان في الحديقة» عرضاً مسرحياً بعنوان «مرايا الإبداع» من «ورشة الإمارات المسرحية»، بطولة أطفال من أصحاب الهمم، يعقبه عرض لنادي السينما وفيلم «أنشودة العقل» من إخراج أمل العقروبي، وتختتم فعالية «المهرجان في الحديقة» بعرض كوميدي باللغة العربية مع الكوميديان الكوري وون هو تشونغ.