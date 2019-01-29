20 شاعراً يبدأون اليوم المنافسة على لقب «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يترقب جمهور الشعر الفصيح، مساء اليوم، أولى حلقات البث المباشر من الموسم الثامن من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، في تمام الساعة العاشرة ليلاً، عبر قناة الإمارات وقناة بينونة.

ويبدأ الشعراء الـ20، اعتباراً من الحلقة المباشرة الأولى للبرنامج مسيرة المنافسة في اللقب، واستعراض مواهبهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، التي تضم كلاً من: الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، وتقدم البرنامج الإعلامية لجين عمران.

ويتنافس الشعراء، خلال المرحلة الأولى ضمن خمس حلقات مباشرة، وفي كل حلقة يتنافس أربعة شعراء، حيث يقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الدرجات بنسبة 50%، وتؤهل اللجنة في كل حلقة شاعراً واحداً للمرحلة المقبلة من المنافسة، وللمشاهدين أحقية التصويت بنسبة 50%، لاختيار شعرائهم المفضلين من الثلاثة المتبقين في كل أمسية، وفي بداية الحلقة المقبلة يتأهل اثنان من الشعراء الحاصلين على أعلى نسبة تصويت من المشاهدين للمرحلة الثانية.

وفي المرحلة الثانية، التي تتكون من ثلاث حلقات يتنافس خلالها في كل أمسية خمسة شعراء، وتكون نسبة اللجنة في هذه المرحلة 50%، مع تأهيل شاعر واحد مباشرة للمرحلة المقبلة، وفي المقابل فإن نسبة تصويت المشاهدين 50%، حيث يتنافس الشعراء الأربعة الباقون في الحصول على تصويت المشاهدين، طوال أيام الأسبوع للحصول على فرصة التأهل.

أما المرحلة الثالثة (قبل النهائية)، فيتنافس الشعراء الـ6 المتأهلون في أمسية مليئة بالإثارة، وتقدم لجنة التحكيم الدرجات بنسبة 60%، حيث تقسم إلى 30% تعطى في هذه الحلقة، و30% تعطى في الحلقة النهائية، في حين يجري التصويت لهم مع نهاية الأمسية ولمدة أسبوع من قبل المشاهدين، الذين يملكون نسبة 40% من الدرجة. ومع بداية الحلقة النهائية، يغادر الشاعر الحاصل على أقل نسبة من مجموع التصويت ونسبة الـ30% من اللجنة، وتنحصر المنافسة بين خمسة شعراء فقط سيواصلون التحدي للوصول إلى اللقب، وتقوم اللجنة بإعطاء الشعراء الـ30% المتبقية، ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات اللجنة مع درجات التصويت وإعلان النتائج النهائية.