مهرجان الشيخ زايد التراثي يستقطب آلاف الطلبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقطب مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة بأبوظبي، على مدى الأسبوعين الماضي والجاري، الآلاف من طلبة المدارس.

واستمتع الطلبة بما تعرضه الأجنحة من منتجات، وما ينظم من فعاليات وعروض أصيلة، في المهرجان الذي ينظم تحت شعار: «الإمارات ملتقى الحضارات».

وتعرفت الوفود الطلابية عن قرب إلى مفردات وعناصر التراث، وأبرز المعالم الإماراتية، بالإضافة إلى مفردات وعناصر التراث العالمي، المنتشرة ضمن أجنحة المهرجان الذي تشارك فيه عشرات الدول العربية والأجنبية، وتعرض مختلف جوانب تراثها من المأكولات بطريقة الطبخ الحي التفاعلي والمنتجات والحرف التقليدية، وكذلك الأهازيج الفلكلورية.