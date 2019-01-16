«مهرجان سلطان بن زايد»: عدسات مميزة في مسابقة التصوير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الضوئي في مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، إذ انطلقت هذه الدورة تحت عنوان «التراث»، عن بدء عمليات الفرز الأولي للمشاركات التي وصلت بريد المسابقة، وأبدت اللجنة رضاها عن مستوى الصور التي وصلتها حتى الآن، مشيرة إلى حرفية المصورين، وأن الأعمال تكشف عن منافسة كبيرة بين المتسابقين.

ولفتت اللجنة إلى التنوع في جنسيات المصورين المشاركين، وأرجعت ذلك إلى وجود عدد كبير من المصورين المحترفين المقيمين في الإمارات، أو الزائرين لها؛، كونها واحدة من أفضل الوجهات التي تجذب العدسات، وتترك أثراً عميقاً ومدهشاً داخل الصورة عبر طبيعة خلابة، وتنوع في البيئة، وبنية تحتية متقدمة.

وأضافت أن مهرجان سلطان بن زايد التراثي ومدينة سويحان يمنحان معاً مساحة تراثية وجمالية لالتقاط الصور وتوثيق أجمل اللحظات. وتابعت: «لا تزال هناك مساحة كبيرة من الوقت أمام المصورين لإرسال مشاركاتهم».

يشار إلى أن آخر موعد لتسلم المشاركات في المسابقة هو 26 الجاري.