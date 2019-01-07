«الشياح».. باكورة إصدارات «العويس» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عن مؤسّسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون 50»، صدرت حديثاً رواية جديدة بعنوان «الشياح» للكاتب الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل (1940 ـ 2018)، الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل «القصة والرواية والمسرحية» ــ الدورة الـ14 (2014 - 2015).

ويأتي الإصدار الجديد، الذي تستهل به «العويس» إصداراتها في 2019، ضمن مشروع المؤسسة الهادف إلى تزويد المكتبة العربية بكتاب نفد من المكتبات لكل فائز بالجائزة تعاد طباعته وفق معايير حديثة. ومن روايات إسماعيل فهد إسماعيل «النيل الطعم والرائحة»، «إحداثيات زمن العزلة»، «الشمس في برج الحوت»، «للحياة وجه آخر»، «سماء نائية» و«طيور التاجي».