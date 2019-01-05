«لايبتسيغ للكتاب».. تزايد ملحوظ في العارضين والاهتمام

المصدر: لايبتسيغ (ألمانيا) - د.ب.أ

رصد مدير معرض لايبتسيغ الألماني للكتاب، أوليفر تسيله، تزايداً ملحوظاً في الاهتمام الدولي بالمعرض، وقال إن ثقل التعاون التقليدي للمعرض يرتكز مع دول شرق وجنوب شرق أوروبا.

وذكر تسيله أن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الدول التي تقدم كتابها في المعرض خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، موضحاً أن المعرض جذب أخيراً دولاً مثل إيطاليا وهولندا وتركيا والبرتغال.

ومن المقرر أن تشارك كوسوفو وكندا للمرة الأولى في المعرض، خلال إقامته في الربيع المقبل (من21 - 24 مارس المقبل)، كما تعود إستونيا إلى المعرض هذا العام، عقب غياب دام سنوات عديدة. وأوضح تسيله أن نسبة العارضين الأجانب في المعرض زادت تدريجياً إلى 20% حالياً.

وبحسب بيانات تسيله، فإن عدد العارضين هذا العام سيبلغ مستوى العام الماضي نفسه، (نحو 2600 عارض). وستكون التشيك ضيف شرف المعرض لعام 2019.