«الفجيرة الثقافية» تنظم ندوة احتفائية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ندوة بعنوان: «محمد بن حمد الشرقي.. 12 عاماً من الريادة والعطاء»، تزامناً مع الذكرى الـ12 لتولي سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولاية العهد في إمارة الفجيرة.

وتتضمن الندوة، التي تنظم يوم الأحد المقبل في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أربعة محاور: التنمية، التعليم والثقافة، الشباب، والرياضة، ويشارك فيها: المستشار الخاص لصاحب السموّ حاكم الفجيرة، سعيد محمد الرقباني، ورئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، المستشار راشد عبيد الحفيتي، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، العميد أحمد حمدان الزيودي، والرئيسة التنفيذية للسعادة والإيجابية في حكومة الفجيرة، حصة الفلاسي، ويديرها عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سعيد محمد الحساني.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، خالد الظنحاني، إن الجمعية ستنظم معرضاً فنياً على هامش الندوة، يحتوي على مجموعة من الصور واللوحات الفنية التي تعبّر عن شخصية سموّ ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.