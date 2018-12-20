18 مؤسسة تثري فعاليات «انعكاس»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينطلق اليوم في القصباء بالشارقة، مهرجان انعكاس الفني، بمشاركة 18 مؤسسة فنية وثقافية، ستعرض أعمالها حتى 31 ديسمبر الجاري.

وسيحظى زوّار المهرجان بفرصة المشاركة في مجموعة من ورش العمل، وحلقات النقاش، التي تتناول مختلف مجالات الفن والثقافة والموسيقى المعاصرة، طوال 12 يوماً.

كما يتضمن برنامج المهرجان دورات تدريبية مصممة خصيصاً لتنمية المهارات الاحترافية، بدءاً بفنون الرسم والنحت الاحترافي، وصولاً إلى تقنيات الموسيقى الحديثة، إضافة إلى تنظيم جلسات مع روّاد الموسيقى والفن ومع ممثلين من مؤسسات ثقافية، بما يسهم في إكساب الحضور المزيد من الخبرات والمعلومات حول مختلف أنواع الفنون.

وقالت مدير عام «القصباء»، خلود سالم الجنيبي: «يحتضن مهرجان انعكاس مشاركات رائدة ومتنوّعة، حرصاً على تعزيز المشهدين الثقافي والحضاري الذي تعيشه دولة الإمارات، وتقديم فنون وثقافات متنوّعة قادرة على مخاطبة الشعوب بمختلف لغاتها، لتعزّز (القصباء) بذلك مكانتها على خارطة السياحة العالمية كمنصة ثقافية وفنية، ووجهة ترفيهية مميزة لدى روّاد المهرجان والمشاركين فيه».

وتتضمن لائحة المؤسسات المشاركة في المهرجان «Dubai Poetics»، التي تقدم ورشة أدبية على مدار يومين متتاليين في 21 ديسمبر للمتحدثين بالعربية و22 ديسمبر للمتحدثين بالإنجليزية، وتقدم الورشة ملدا صمادي، ويمكن للمشاركين في الجلسة إحضار نصوصهم الشعرية الخاصة بهم أو مقتطفات من رواية أو خواطر ومناقشتها بشكل جماعي مع الحضور.

وتتزامن فعاليات «انعكاس» مع افتتاح مركز مرايا للفنون معرضاً فنياً للفنانة دانة عورتاني، تحت عنوان «ذلك الصمت الحاضر بيننا: الشعر والضوء في أعمال دانة عورتاني»، وتتمثل مشاركة مركز مرايا للفنون بسلسلة ورش عمل تشمل مختلف أنواع الفنون المعاصرة، بمشاركة وتقديم الفنانات ترسيلة شوبرت، وعزة القبيسي ودانة عورتاني.

بينما يقدم «كتب» التابع لمركز مرايا للفنون، سلسلة من ورش العمل الإبداعية، حيث تقدم ورشة عمل حول صناعة الزهور بطريقة احترافية تجذب الجمهور وتحفز قدراتهم الفنية، وورش حول صناعة حقائب اليد الإفريقية، وفن رسم الأزياء بتقديم محمد عكاشة.

بينما تشارك القنصلية العامة الأميركية، من خلال عرض مجموعة مختارة من أفلام تسعينات القرن الماضي، لعدد من شركات الإنتاج السينمائي والإعلامي الأميركية، أبرزها مارفيل، وديزني، ودي سي، وتعرض القنصلية في مسرح القصباء فيلماً بعنوان «تي ريكس»، تلتقي من خلاله بطلة الأثقال الإماراتية آمنة الحداد، بجمهور «القصباء» في 23 الجاري.

وبينما تنظم الجمعية الدولية للتلوين المائي، ورشة الرسم الحي في ممرات «القصباء»، تقدم مجموعة دبي للفلك فرصة لجمهور «القصباء» للاستمتاع بمشاهدة النجوم خارج المجموعة الشمسية من خلال التلسكوبات. وتقدم «ثقافة بلا حدود» مجموعة من الجلسات القرائية والورش التفاعلية، التي تتناول مجموعة من الفنون والحِرف الإبداعية، التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. ويستعرض مركز فرات قدوري مجموعة من المعزوفات الفردية، التي يقدمها مشاركون من المركز.

- «ثقافة بلا حدود» تقدم مجموعة من الجلسات القرائية والورش التفاعلية التي تتناول باقة من الفنون والحِرف الإبداعية.