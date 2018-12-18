اختتام فعاليات أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا

المصدر: روما - وام

اختتم مهرجان أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا أعماله، التي استمرت أربعة أيام في العاصمة الإيطالية روما، بتنظيم من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في إيطاليا، تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك في إطار «عام زايد».

وتنوّعت أنشطة المهرجان في اليوم الأخير، الذي عقد في جامعة لا سابينزا بالعاصمة روما، بحضور أساتذتها وطلابها وضيوفها، بعرض فيلم عن إمارة الفجيرة، استعرضت فيه معالم الإمارة الأثرية والطبيعية ونهضتها العمرانية الحديثة.

وألقت الشاعرتان: سليمة المزروعي وعائشة الظنحاني، عدداً من قصائدهما، فيما تحدثت الدكتورة وفاء أحمد، حول العلاقة الحقيقية بين العمل الأدبي وقضايا الإنسان، واستعرضت الكاتبة سلمى الحفيتي، قراءة في رواية الرضيف التي تدخل في تفاصيل قضايا الإنسان في الرواية الإماراتية.

كما استعرض الباحث في التراث الإماراتي عبدالله الهامور، آداب وعادات وتقاليد الإمارات.