«الجنادرية 33».. مشاركة واسعة من الإمارات وعُمان والبحرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم الخميس المقبل الدورة الـ33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، والتي تستمر 21 يوماً، بتنظيم من وزارة الحرس الوطني السعودي، وضمن جهود تكثيف الاهتمام بالتراث السعودي وإبرازه إقليمياً وعالمياً، وتعزيز حوار الثقافات والحضارات بين الأمم والشعوب.

والمهرجان الذي يقام بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو أكبر مهرجان ثقافي سعودي يُحاكي تاريخ وحاضر ومُستقبل المملكة، وأضخم حدث من نوعه في المنطقة، ويُقام منذ عام 1985، ويحظى بمشاركة سعودية واسعة وتواجد خليجي عربي مُتزايد، وحضور جماهيري غير مسبوق حيث يزور المهرجان سنوياً الملايين من عشاق التراث الثقافي والأصالة، ويتضمن إطلاق العديد من المبادرات الثقافية المميزة.

ويتميّز المهرجان هذا العام بمشاركة واسعة وغنية من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، وضيف شرف المهرجان إندونيسيا، بما يعكس ثقل هذه الدولة العريقة التاريخي والحضاري والثقافي. ومن المتوقع حضور العديد من وزراء وسفراء الثقافة والكتاب وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم في مهرجان فريد من نوعه يحتفي بالتنوّع الثقافي.

وبحضور رسمي رفيع المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، يُقام المهرجان هذا العام تحت شعار «وفاء وولاء»، ويُقدّم للجمهور عملاً أدبياً فنياً مميزاً هو أوبريت «تدلّل يا وطن»، من أداء محمد عبده وراشد الماجد، كلمات الشاعر فهد عافت وألحان الموسيقار د.طلال، وبمشاركة الفنان مزعل فرحان للمرّة الأولى.

وينطلق المهرجان بسباق الهجن التراثي الكبير، الذي يحضره سنوياً كبار المدعوين من قادة وزعماء دول الخليج العربي، وقد شكّل السباق النواة الأولى لمهرجان الجنادرية، وبه عُرفت قبل أكثر من 40 عاماً، ثمّ تحوّل إلى مهرجان ثقافي وتراثي سنوي. وتحظى الدورة الجديدة، الأكبر في تاريخ المهرجان، بمشاركة ما يزيد على 150 من المؤسسات والقطاعات الحكومية السعودية من خلال الأجنحة والمباني التراثية والمعارض الفنية الثقافية، فضلاً عن المقرات الجديدة هذا العام لكلّ من وزارة الخارجية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، إضافة لأكثر من 700 مُشارك في الفرق الشعبية لكلّ من السعودية والإمارات والبحرين وعُمان.

كما يحظى برنامج الأدب الشعبي في مهرجان الجنادرية بمشاركة واسعة ومنتظرة من عدد من نجوم الشعر السعودي والإماراتي والكويتي.