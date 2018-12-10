«ناشيونال جيوغرافيك كيدز» تحتفل بعيدها بإطلاق مسابقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفلت ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي، أول قناة واقعية متخصصة بالأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين سبعة و13 عاماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بالذكرى الأولى لإطلاقها في عام 2017.

وأطلقت القناة احتفالاً بالمناسبة مسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة لخمسة طلاب للفوز برحلة إلى مخيم في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وذلك تماشياً مع رسالة القناة الرامية إلى إثارة اهتمام وإلهام جيل جديد من المستكشفين، وستستمر المسابقة حتى 23 ديسمبر الجاري. وستوفر القناة للطلاب برنامجاً تعليمياً يركز على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء، وسيتعرف المشاركون في المخيم إلى طبيعة الحياة والعمل في الفضاء، فضلاً عن معرفة المزيد عن استكشاف سطح كوكب المريخ.