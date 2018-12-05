«الوطني للمسرح اللبناني» ينطلق بتكريم كرباج

المصدر: بيروت - رويترز

انطلقت في بيروت، أول من أمس، أولى دورات مهرجان لبنان الوطني للمسرح الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، إذ تتنافس سبعة عروض مسرحية في جوائزه. وحملت الدورة اسم الممثل اللبناني المخضرم أنطوان كرباج، أحد أشهر مؤسسي المسرح الحديث في لبنان، والذي تعذّر حضوره بسبب المرض.

وأعلن وزير الثقافة غطاس خوري، أن رئيس الجمهورية ميشال عون قرر منح الفنان كرباج وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، تقديراً لعطاءاته الفنية المميزة. وقال إنه سيذهب إلى منزل كرباج مع وفد من لجنة المهرجان لتقليده الوسام.

وعلى مسرح المدينة في بيروت عرضت سيرة كرباج الذاتية المصورة مع أهم أعماله التلفزيونية والمسرحية، وبينها أدواره في مسرحيات الأخوين رحباني وفيروز.

والمهرجان وليد اتفاقية تعاون وقعتها في مايو الماضي الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ووزارة الثقافة، بهدف تفعيل الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية التي أقرها مجلس وزراء الثقافة العرب في الرياض عام 2015.

وقال عضو الهيئة العليا للمهرجان الممثل الإيمائي فايق حميصي، إن المسرحيين اللبنانيين كانوا على موعد مع حظ كبير عندما قررت الهيئة العربية للمسرح دعمهم.