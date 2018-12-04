الوسمي والرئيسي يحييان «اليوم الوطني» في جزيرة العَلم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدّمت جزيرة العَلم، أول من أمس، الثاني من ديسمبر، بالتعاون مع اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة، حفلاً غنائياً وطنياً عكس معاني المحبة والولاء، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، وشارك فيه الفنانان الوسمي وهزاع الرئيسي، على مسرح الجزيرة، حيث شهد إقبالاً جماهيرياً مميزاً من قبل زوار ومقيمي إمارة الشارقة.

الفنانان الوسمي وهزاع الرئيسي قدماً حفلاً كبيراً على مسرح جزيرة العَلم، الذي امتلأ بالجمهور، وبقي متفاعلاً معهما حتى منتصف الليل، ملوّحاً بعلم الوطن بكل محبة وفرح، وقدم الفنانان تشكيلة متنوعة من الأغاني الشعبية والوطنية والتراثية المحلية والعربية، وغنيا للوطن وللقيادة، ونهلا من التراث الإماراتي والعربي.

«عام زايد» وصورة المؤسّس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أبرز ما تزين به مسرح جزيرة العلم بإمارة الشارقة، باستقبالها آلاف المواطنين والمقيمين على حد سواء، والعلم يرفرف عالياً في ليلة استثنائية توالت فيها الأغنيات الشعبية والحديثة.

وقال رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47، خالد جاسم المدفع، «مع هذه المحطة الأخيرة في احتفالات اللجنة لهذا العام، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، في هذا اليوم العظيم، الذي يعتبر مناسبة مهمة نؤكد من خلالها عمق الولاء والانتماء للوطن وللقيادة، ونستذكر فيه جهود القادة المؤسّسين الذي بنوا الدولة، وها هي اليوم وصلت حتى الفضاء، وحققت الكثير في كل المجالات، وباتت سمعتها ومكانتها العالمية مرموقة جداً. ومازلنا نسير على النهج نفسه الذي أرسى قواعده الآباء المؤسّسون، ونجحت الدولة في أن تجعل من شعب الإمارات، أسعد شعب». إلى ذلك تستمر فعاليات اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني، في متنزه الشارقة الوطني، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، مقدمة تشكيلة من الفعاليات زادت على 30 فعالية، من بينها ركن «سلطان القلوب»، الذي تشارك فيه جهات ومؤسسات حكومية عدة، حيث يعرض في الركن بعض إنجازات صاحب السمو حاكم الشارقة، وفريج الطيبين، وأداء متنوّع للفرق الشعبية، وواحة زايد، بالإضافة إلى برامج المسرح، ومسرحية زايد الإنسان والمعلم، والسحب اليومي، والألعاب الشعبية، والرقصات الشعبية، والعرض المائي مسيرة قائد، والجولات السياحية بالدراجات في الحديقة.

تستمر الفعاليات في متنزه الشارقة الوطني، لغاية اليوم الثلاثاء.

الاحتفالات تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل زوّار ومقيمي إمارة الشارقة.