موسيقى ولوحات تراثية في «العين للفنون»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

احتفلت جمعية العين للفنون والتراث بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، بمجموعة من الفعاليات التي تعبّر عن الاعتزاز بالمناسبة الغالية.

واشتملت فعاليات الاحتفال، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لرعاية ذوي الهمم، على عرض لفرقة موسيقى الشرطة، وافتتاح المعرض التراثي الذي يجمع بين الماضي والحاضر، إضافة إلى عروض ولوحات شعبية أدتها فرقة العيّالة، وتخللت الاحتفال فقرات للأطفال لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور من الكبار والصغار.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية، الحاي خير الكويتي، في كلمة له بالمناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى أبناء شعب الإمارات الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة، معرباً عن اعتزاز الجمعية بالإنجازات الحضارية الكبرى التي حققتها الدولة في مختلف قطاعات التنمية، بفضل حكمة القيادة ورؤيتها الثاقبة، ما جعل الإمارات واحة تنعم بالرخاء والأمن والاستقرار.

وأعرب الكويتي في كلمته عن بالغ فخره واعتزازه بالتضحيات الكبرى التي بذلها شهداء الوطن الأبرار في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وتحقيق نهضته، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، الذي يمضى قدماً نحو مزيد من الرسوخ والازدهار، في ظل التلاحم الكبير بين القيادة والشعب.