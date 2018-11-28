مهرجان ثقافي في «سوق التنين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «سوق التنين» في دبي أنها أعدت باقة خاصة من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، إذ ستقدم على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التقليدية، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل.

وتتيح السوق لزوارها خلال الاحتفالات فرصة التعرف إلى الثقافة الإماراتية في القرية التراثية بـ«سوق التنين 2»، والتي تقدم عرض الحرف اليدوية المحلية وفنون الحناء. كما سيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بمشاهدة عروض فنون اليولة والعيالة في أجواء ثقافية تعكس الغنى والتنوع الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستبدأ احتفالات اليوم الوطني الخاصة في «سوق التنين 2»، من الساعة الخامسة مساء إلى التاسعة مساء خلال فترة الاحتفالات.