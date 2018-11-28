30 ألف زائر لـ «السمحة التراثي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، فعاليات مهرجان السمحة التراثي التاسع، التي نظمها مركز السمحة التابع لنادي تراث الإمارات، خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر الجاري، في منطقة السمحة.

وقال المنسق الإعلامي للمهرجان، أحمد خادم الرميثي، إن الحدث استقطب أكثر من 30 ألف زائر، وشهدت فعالياته تكريم العديد من الضيوف من الدبلوماسيين والإعلاميين والفنانين وأعيان منطقة السمحة، والجهات الرسمية والأهلية المساهمة والداعمة، والمؤسسات الإعلامية الحاضرة في المهرجان والراعي الرئيس والشركات الراعية الأخرى.

وتضمّن حفل الختام السحب على الجائزة الكبرى، وهي سيارة، فيما حظيت المسابقات اليومية باهتمام الزوار، إذ حصل الفائزون على جوائز. وشملت المسابقات الأسئلة التراثية والأكلات الشعبية واليولة والحناء والخوص، ومسابقة أجمل لعبة تراثية، ومسابقة التلي، وأجمل مجسم تراثي وأجمل رسمة تراثية، وأجمل زي تراثي وأفضل صورة تراثية بعدسة الهاتف، وغيرها من المسابقات.