معرض 421 يحتفل بإطلاق 3 معارض جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد معرض421، المركز الفني والإبداعي الحيوي في ميناء زايد، أول من أمس، حضوراً كثيفاً من الضيوف، الذين توافدوا لحضور افتتاح ثلاثة معارض جديدة، حيث جمعت الفعالية المجتمع المحلي مع الفنانين الذين يقفون وراء هذه الأعمال في أمسية حافلة بالإبداع والثقافة.

ويجمع معرض 1٠٠ /‏‏1٠٠ أفضل 100 ملصق عربي في منافسة تقام كل عامين للاحتفاء بأعمال مصممي الغرافيك الموهوبين من المنطقة العربية، وتكافأ الأعمال الفائزة بفرصة المشاركة في معرض متنقل يجوب بعض الدول العربية، حيث وقع الخيار هذا العام على مدينة أبوظبي لتكون المحطة الأولى، حيث سيتم عرض الملصقات المختارة في معرض421 حتى 20 يناير المقبل. وحضر المعرض المديرة الفنية رغدة معتز، وكل من ريجينا راميلت، وفيليب بولسن، ريان فينسينت، ولي غريس، ويوخن براون الذين شاركوا في تخطيط وتنظيم المسابقة.

كما شهدت الأمسية حضور البروفيسور في جامعة نيويورك أبوظبي طارق الغصين، الذي يستكشف معرضه «أوديسيوس» الفوارق بين تصوير المناظر الطبيعية والصور الشخصية وفن الأداء. ومن خلال هذا المعرض، يقوم الغصين بدراسة فنية شاملة للجزر الواقعة قبالة ساحل أبوظبي، وذلك بهدف توثيق البيئات الطبيعية لأحياء تلك المنطقة والبيئات المبنية والتفاعل معها، ويستمر معرض التصوير الإبداعي حتى 30 نوفمبر.

كما استمتع محبو الأفلام القصيرة بمشاهدة فيلم «الغواص» للفنانة منيرة القديري، وكان تم تكليف القديري بهذا العمل من قبل «فن أبوظبي» كجزء من برنامج «دروب الطوايا» في نسخته السادسة، الذي يقدم بالتعاون مع معرض421 وتريينال آسيا الباسيفيكية للفن المعاصر (استراليا)، ويتناول الفيلم الروابط التي انقطعت بين القصص الواقعية والبُعد العاطفي لحرفة صيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي، وسيستمر عرض فيلم «الغواص» يومياً في معرض421.

شغف بالمشهد الفني

قال فيصل الحسن، مدير معرض421: «يسرنا أن نزيح الستار عن هذه المعارض الثلاثة الجديدة، التي تبحث في موضوعات ثقافية مختلفة مما يقدم مجموعة متنوعة من المعرفة والخبرات للزوار». وشكر الحسن «كل من انضم لحضور حدث الافتتاح، والشكر موصول للفنانين المبدعين الذين جعلوا كل ذلك ممكناً». وأضاف مدير معرض421 «مما لا شك فيه أن الإقبال الذي شهدناه هذا المساء من الزوار يعكس شعوراً حقيقياً بالشغف الذي يرتبط بالمشهد الفني المزدهر في الإمارات، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من المعارض والفعاليات الفنية، للتفاعل مع المحتوى الثقافي الغني الذي يسلط الضوء على الموضوعات المحلية والإقليمية».

مجموعة متنوّعة من أعمال الفنانين والمصممين الموهوبين في المركز الفني والإبداعي في أبوظبي.