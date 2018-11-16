سيف بن زايد يزور «فن أبوظبي» في نسخته العاشرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زار الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، النسخة العاشرة من «فن أبوظبي» في منارة السعديات، بحضور رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش، ومديرة فن أبوظبي، ديالا نسيبة.

وقام سموّه بجولة في أروقة المعرض، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث اطلع خلالها على صالات العرض المشاركة في المعرض الفني الرائد للفن الحديث والمعاصر، والتقى عدداً من الفنانين والعارضين المشاركين، وتعرّف إلى أعمالهم الفنية المتميزة. وشهد اليوم الأول من «فن أبوظبي» الكشف عن أعمال ثلاثة فنانين إماراتيين، وهم: أحمد سعيد العريف الظاهري، وتقوى النقبي، وظبية الرميثي، الذين تم تكليفهم بتقديم أعمال فنية ضمن معرض «آفاق: الفنانون الناشئون»، تحت إشراف القيّم الفني الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، ليتم عرض أعمالهم أمام جمهور المنصّة الفنية المرموقة «فن أبوظبي»، وفي أماكن عامة حول إمارة أبوظبي. وتم افتتاح معرض «آفاق: تكليف الفنانين»، اليوم، حيث تم الكشف عن أعمال التكليف الفني في المواقع التاريخية في منطقة العين لمجموعة من الفنانين، وهم: معتز نصار وعمران قريشي، اللذان يقدمان أعمالاً فنية في قلعة الجاهلي، بينما يُعرض عمل الفنان عمّار العطار في قصر المويجعي. وتم اختيار هذه المواقع لإلقاء الضوء على مكانتها كمعالم سياحية مهمة في أبوظبي، ومناطق جذب لزوّار العاصمة ومنطقة العين.