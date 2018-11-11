«جميل للفنون».. 10 صالات عرض وأول مكتبة فنية و7 حدائق صحراوية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد اليوم الافتتاح المرتقب لمركز جميل للفنون، الوجهة الثقافية المبتكرة التي تقدّمها مؤسسة فن جميل، المؤسسة المستقلة التي تدعم الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط. وقد صُمم مركز جميل للفنون على مساحة 10 آلاف متر مربع من ثلاثة طوابق متعددة الاختصاصات من قبل «سيري أركيتكتس» البريطانية، ليكون أول مؤسسة خاصة تُعنى بالفنون المعاصرة في منطقة الخليج. ويفتتح المركز للجمهور اليوم، بعد الافتتاح الرسمي الذي رعاه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، يوم الخميس الماضي، ليشهد أسبوعاً حافلاً بالبرامج التي تستهدف جميع الأعمار.

وفي ما يعكس التزام المؤسسة بتقديم البرامج الديناميكية التي تترك أثراً قوياً لدى طيف متنوّع من جمهورها، يطلق مركز جميل للفنون سلسلة من المعارض والتكليفات والفعاليات. ويشتمل المعرض الجماعي الافتتاحي، «خام»، بإشراف القيّم الفني مرتضى فالي، الذي يمتّد على خمس صالات عرض، ويتناول موضوع النفط في السياقات التاريخية والمعاصرة، كما تم افتتاح غرف الفنانين، وهي سلسلة تعاونية مستمرة من المعارض التي تركز على فنان واحد وتعتمد الأعمال في جزء منها على مجموعة فن جميل. وتضم غرف الفنانين سلسلة من أربعة معارض منفردة لفنانين بارزين من الشرق الأوسط وآسيا: مها ملوح، لاله روخ، تشيهارو شيوتا، ومنيرة الصلح. كما يتم عرض مجموعة مختارة من التركيبات والمجسّمات كبيرة الحجم، والعديد من التكليفات الجديدة في شرفة سطح المركز ومنتشرة في أرجاء الحدائق التي صممتها مهندسة المناظر الطبيعية والحدائق والمسطحات أنوك فيجل. وتركّز صالة العرض 9 على أفلام وأعمال الفيديو للفنانة جمانة منّاع.

ويحتضن مركز جميل للفنون أنشطة الأبحاث والتعليم والبرامج، وفيه تُفتتح مكتبة جميل، أول مكتبة ومركز أبحاث مفتوح في الإمارات العربية المتحدة تُعنى بالفنون المعاصرة، لتضم مجموعة متنامية من الكتب والمصادر العربية والإنجليزية تقارب 3000 كتاب ومجلة وكتالوج وأطروحة، وغيرها، وتشمل برامج المكتبة المعارفية نقاشات ومشروعات بحثية وندوات ومجموعات قراءة.

كما يتّم إطلاق الدورة الافتتاحية الأولى للمجلس الشبابي؛ البرنامج الرائد لجيل جديد من المبدعين الشباب، والتي تمتّد من نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2019. وتستهدف المبادرة إنتاج أعمال في الفن والتصميم والبحوث، علاوة على تنظيم فعاليات عامة، وتوجه هذه البرامج للشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.

يذكر أن المركز يشهد أيضاً إطلاق «حديقة جداف ووترفرونت للفنون»، أول حديقة فنية في دبي، وهي من تصميم شركة إبدا للتصميم، وطورتها شركة دبي القابضة، وتتضمن مجموعة الأعمال الأولى مجسّمات لكل من هيلاين بلومنفلد، تالين هزبر ولطيفة سعيد، محمد أحمد إبراهيم، ديفيد ناش، ومجموعة السلاف والتتار. كما تنطلق سلسلة من الفعاليات والأنشطة العامة برعاية فن جميل مع العرض الأول في الشرق الأوسط وآسيا للعمل «ووترليخت»، وهو تركيب فني ضوئي غامر في الهواء الطلق يقدمه الهولندي دان روزجارد برعاية دبي القابضة.

وبدلاً من تقديم عروض فنية ثابتة لمجموعة دائمة من الأعمال، سيتم عرض الأعمال من مجموعة فن جميل ضمن المعارض المنظّمة للمركز، تضاف إليها أعمال فنية مستعارة وتكليفات فنيّة جديدة. كما سيقدم مركز جميل للفنون معارض فنيّة متجولّة يتم تطويرها من خلال شراكات المركز مع المؤسسات الدولية. وسيعلن المركز المزيد من التفاصيل حول المعارض التي ستقام في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الأعمال الفنية الجديدة لفنانين مثل هيمالي بوتا، حسن خان، سحر شاه، راندهير سينج، وفرح القاسمي.

وفي السياق، قالت أنطونيا كارفر، المدير التنفيذي - فن جميل: «يتّوج الافتتاح اليوم سنوات من المشاركة الفعّالة والبرامج التعاونية مع المجتمعات في المنطقة والعالم. ومن خلال مركز جميل للفنون في دبي، الذي يعّد أول مساحة مخصصة لمؤسسة فن جميل، سنتمكّن من تقديم معارض فنية ديناميكية وتكليفات جديدة. نحن نعمل على تطوير سبلٍ جديدة ومبتكرة للمشاركة مع فئات المجتمع المتنوعة من الشباب والأكاديميين والفنانين وعامة الناس».

معرض «خام»

من 11 نوفمبر إلى 30 مارس 2019 يجمع «خام»، المعرض الجماعي الافتتاحي، بين 17 فناناً ومعارض جماعية على نطاق إقليمي وعالمي، بغية سبر أغوار النفط الذي يعد عنصراً فاعلاً في التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على كونه محركاً للتقلبات الجيوسياسية. ويتناول «خام»، الذي يشرف عليه القيّم مرتضى فالي، المقيم في الشارقة وفي نيويورك، الجوانب التاريخية المركبة للنفط، باعتباره بشير الحداثة في الشرق الأوسط وما حولها، عبر أفكار من قبيل الأرشفة والبنى التحتية والتكنولوجيا. ويقدم المعرض أعمال فنانين حداثيين ومعاصرين، ويمزج بين أعمال حديثة وأخرى تعود إلى الخمسينات والستينات.

معرض 9: الفيلم

سلسلة من برامج الأعمال السينمائية تنطلق بعمل جمانة منّاع «حب بري» (2018)، ويعكس هذا الفيلم الطويل انشغال الفنانة المستمر بتصنيف البذور والنباتات باعتبارها تحمل تاريخاً للعنف والاستعمار. ويستعرض الفيلم قصة انتقال بذور بين منطقتين جغرافيتين تتشابهان في البعد والخواء، في النرويج ولبنان.

«ووترفرونت للفنون»

يواكب افتتاح مركز جميل للفنون إطلاق «حديقة جداف ووترفرونت للفنون»، أول حديقة فنية في دبي، وهي من تصميم شركة إبدا للتصميم، وهي شركة في الإمارات حائزة العديد من الجوائز في هذا المجال، وطورت الحديقة مجموعة دبي القابضة.

الحدائق السبع

يعكس التصميم المعماري للحدائق السبع في مركز جميل للفنون، السمات الحيوية للصحارى المحلية والعالمية. وتحتوي الحدائق على مجموعة من النباتات الأصلية من صحارى العالم، في حين تضفي التكوينات النباتية المذهلة والخلفيات اللونية المعدنية الخفيفة وأسلوب تصميم المماشي المبتكرة على كل حديقة شخصيتها المتفردة.

البرامج الشبابية والتعليم

من المزمع الإعلان عن فعاليات عامة وتعليمية مخصصة لجميع الأعمار، بما في ذلك برنامج خاص بالمدارس، وأول مجلس شبابي إقليمي معني بالفنون، يديره شباب تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً. ويقوم أعضاء المجلس الشبابي بإنشاء وتنظيم سلسلة من الفعاليات الشبابية العامة في مركز جميل للفنون، وتشجيع مشاركة الشباب وبناء العلاقات مع الشركاء من المنظمات والمؤسسات والشركات.

التكليفات الفنية

يقدم مركز جميل للفنون أعمالاً رئيسة من إبداع فنانين محليين ودوليين تتفاعل وتتناغم مع المبنى ذاته: فنجد في بهو المركز عملاً تفاعلياً جديداً من لارا فافاريتو، ومجسّماً لفيكرام ديفيتشا تم تعليقه فوق واحدة من الحدائق السبع، كما تقدم شيخة المزروعي أول مشروع لها ضمن سلسلة سنوية من مشروعات التكاليف الخاصة بحديقة الفنانة. واختارت المزروعي إقامة منزل زجاجي يتماشى مع هذا الحيز الخارجي التجريبي الذي يغمره الضوء الطبيعي عند ضفاف الخور.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من برنامج فن جميل للتكليفات الفنية: المجسمات ستعرض العمل الفائز في شرفة سطح المركز عند افتتاحه، ليبقى معروضاً حتى سبتمبر 2019. وكانت «فن جميل» قد أعلنت أن عمل الفنانتين المتعاونتين عالية فريد وأسيل اليعقوب (الحياة المعاكسة: حديقة نباتية مضيئة مخصصة للأشجار) 2018 هو الفائز في النسخة الأولى. ويتناول عمل المبدعتين الكويتيتين علاقة الإنسان بالطبيعة، وتمثل تركيبته الفنية حديقة مجتمعية.

غرف الفنانين

تشيهارو شيوتا

من 11 نوفمبر إلى 11 مايو 2019

بما يعكس اهتمام «فن جميل» الدائم والمستمر بتعزيز الروابط الثقافية بين منطقة الخليج واليابان، تم تكليف الفنانة تشيهارو شيوتا، بإنشاء تركيب ميداني لغرفة الفنانة الخاصة بها في مركز جميل للفنون، وكان إلهامها هو الهوية التاريخية والمعاصرة لدولة الإمارات.

مها ملوح

من 11 نوفمبر إلى 9 فبراير 2019

يتضح من أعمال مها ملوح، الفنانة السعودية الشهيرة، ارتباطها الروحاني بمنطقة نجد التاريخية في المملكة العربية السعودية. ويقدم أول عرض منفرد لأعمال الفنانة في الإمارات مجسّمات كبيرة الحجم أبدعتها من مواد حياتية منزلية.

لاله روخ

من 11 نوفمبر إلى 9 فبراير 2019

كانت لاله روخ (1948-2017) فنانة وناشطة مؤثرة في باكستان، وتمحورت أعمالها حول بنى ورموز الموسيقى الكلاسيكية في جنوب آسيا. من خلال الجمع بين العمل من مجموعة فن جميل ومنح من المؤسسات الشريكة، تكمل غرفة الفنانة فيلمها الأخير «روباك».

منيرة الصلح

11 نوفمبر إلى 9 فبراير 2019

تتميز أعمال الفيديو والنسيج التي تبدعها الفنانة اللبنانية منيرة الصلح بالحدة وخفة الروح والسخرية. وهي تجمع بين تيارات رئيسة في ممارستها، وتتعامل من خلال أعمالها مع قوة وعنف، وعبثية، الأحداث السياسية وتأثيرها في الحياة الشخصية.

مكتبة جميل

تعدّ مكتبة جميل بمثابة مركز بحثي مفتوح متخصص في الفنون المعاصرة ومعني بالتاريخ الثقافي لمنطقة الخليج والمناطق المجاورة. وتعتبر المكتبة، المتخصصة ثنائية اللغة، إضافة قوية لمجتمع الفنون في المنطقة، وهي متاحة لعامة الجمهور. وتعتبر المكتبة نتاج برامج التعاون التي تلتزم بها «فن جميل»، حيث تم جمع الجانب الأكبر من مجموعة المكتبة من شبكة مركز جميل للفنون.

البرامج المستقبلية

تأتي برامج المركز مستقبلاً تأكيداً لالتزام المؤسسة باجتذاب وخدمة نطاق عريض من المجتمعات الفنية المحلية والزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز برامج ربيع 2019 عمل تركيبي صوتي جديد لحسن خان، الفنان والكاتب والقيّم الفني، في حديقة الفنون، كما تتضمن البرامج مستقبلاً ندوة في يناير 2019 مخصصة لإطلاق «ذكر قلق: الفنانون والتضامن الدولي والمتاحف في المنفى».

- «خام» معرض فني يتناول موضوع النفط في سياقات تاريخية ومعاصرة.

- 10 آلاف متر مربع تُعنى بالفنون المعاصرة.



