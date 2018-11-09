«حيثما تتلاقى العقول» مبادرة لتبادل الكتب مجاناً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس شباب دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، مبادرة ثقافية جديدة لتبادل الكتب بين فئات الشباب بشكل مجاني، تحت عنوان «حيثما تتلاقى العقول»، وذلك خلال مشاركة الدائرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويهدف إطلاق المبادرة الخاصة، التي تأتي ضمن جناح الدائرة المشارك في الحدث بهدف إثراء معارف الشباب المشارك، وفتح مجال لتبادل الكتب بشكل أكبر بين جميع الفئات الشبابية التي تهتم بالقراءة والمطالعة، بما يعزز من مستوى التواصل بين الشرائح الشبابية، ويدعم مكانة الإمارة الثقافي باعتبارها عاصمة عالمية للكتاب. حيث تتيح المبادرة الفرصة للشاب بإهداء كتاب انتهى من قراءته سابقاً أو اشتراه من المعرض، إلى شاب آخر يرغب في اقتناء هذا النوع من الكتب، بهدف تشارك الأفكار والمعلومات، وهنا ترتقي وتلتقي عقول الشباب.

كما أطلقت الدائرة كتيب «شمس الشارقة»، الموجّه للأطفال، وهو عبارة عن قصّة مصوّرة بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، واليابانية، وذلك لاحتفاء المعرض باليابان ضيف شرف الحدث، ولتعريف الزوّار اليابانيين بآلية عمل الدائرة، حيث يشرح الكتيّب خطّ الآلية التي تقوم عليها عملية الإحصاء، والدور الذي تلعبه في المجتمع، بشكل مبسّط وواضح للصغار، من خلال ما يتضمنه من رسومات تلعب الشمس فيها دور الراوي الذي يوجّه الأطفال نحو التعرّف إلى آلية عمل الدائرة بسلاسة ويسر.

كما أطلقت الدائرة خلال المعرض النسخة الرقمية لأحدث إصدار من الكتاب الإحصائي السنوي، حيث يمكن لزوار المنصة الحصول على نسخة منه عن طريق تحميل الكتاب أو إرساله عبر البريد الإلكتروني.