حكايات من روسيا البيضاء.. بهلوانية وفنون راقصة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

من حكايات روسيا البيضاء، إلى مسرح معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، قدمت فرقة الراقصين الأطفال من جمهورية روسيا، عرضاً ساحراً من عالم أبطال الحكايات المستمد من القصص الخيالية للنحل والفراشات ورجل الثلج.

قدم العرض مجموعة من اللوحات الراقصة، التي حاكت عوالم سحرية مختلفة، حيث عرضت عالم النحل المملوة بالحركة والنظام، وهي تصنع العسل للأميرة التائهة التي تبحث عن طريق بيتها البعيد، ورسمت خلالها عروضاً مبهرة في لوحات فردية وثنائية وجماعية، حملت عمقاً متفرداً في التميز والجمال أثار إعجاب جمهور المسرح.

وتخلل العرض معزوفات موسيقية على آلة الأكورديون، إلى جانب فقرات غنائية باللغتين الروسية والانجليزية، امتعت الجمهور الذي تفاعل على إيقاع الموسيقى والحركات الراقصة التي تنوّعت بتنوع خلفيات الصور التي قدمت في كل مرة لوحة راقصة مختلفة، قدمها راقصان محترفان تميزا برشاقتهما وخفة حركتهما وقدرتهما على تأدية الحركات البهلوانية والإيقاعية المفعمة بالحيوية والنشاط.