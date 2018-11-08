كتب بخيوط ملونة ينسجها أطفال المعرض

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد جناح ركن الطفل في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة تعليمية بعنوان «كتاب الخيوط» قدمتها الفنانة الفلسطينية علا الدجاني، بمشاركة مجموعة من الأطفال من زوار المعرض.

وتضمنت الورش طرح بعض المفاهيم والطرق الفنية المستخدمة في تصميم كتاب الخيوط، الذي يحاكي الفنون التراثية المتعلقة بصناعة الأزياء وطرحها بشكل مصغر من خلال إطلاق مخيلة الطفل المشارك ومساعدته على ابتكار أشكال مجسمات تمزج بين نسيج الخيوط الملونة وبعض العناصر المساعدة لتصميم لوحات وصفحات كتاب الخيوط.

تتمثل طريقة الورشة في المزج بين فن التطريز والتصميم التفاعلي اللحظي الذي يبتكره الأطفال، ويعملون عليه من خلال رسم الأسماء والأشياء المحيطة بالطفل على الورق ثم تثقيبه لتمرير الخيوط الملونة ومن ثم استحداث الأشكال الهندسية والشخصيات الكرتونية المشهورة في عالم الأطفال السينمائي والمسرحي المتنوّع.

اشتملت الورشة على شرح بعض العناصر الهادفة في تصميم كتاب الخيوط المتمثلة في دقة ومهارة الطفل المشارك في وسائل التعبير الحروفي واللوني، وكيفية استخدامها والتعامل معها بشكل يدوي يسهم في رفع طاقة الشغف والتعبير والمعايشة الجمالية والفنية المشتركة بين الأطفال، حيث ستجمع لوحاتهم في كتاب الخيوط الذي يمثل دعوة للاهتمام بالكتب الفنية وعالم التصميم والأزياء التي تنهل من ذاكرة الموروث الشعبي والمجتمعي لروح وإبداعات الإنسان والمكان.

ورشة قدمتها الفنانة الفلسطينية علا الدجاني