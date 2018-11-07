برنامج تدريبي في فنون شعبية مرتبطة بـ«النبطي»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي برنامجاً تدريبياً يهتم بالفنون الشعبية المرتبطة بالشعر النبطي، وذلك في إطار المحافظة على التراث المعنوي لدولة الإمارات، وصونه، ونقله إلى الأجيال المتعاقبة.

وقال مدير أكاديمية الشعر، سلطان العميمي، إن «البرنامج التدريبي الذي تطلقه الأكاديمية، يهدف إلى اكتشاف المواهب الإماراتية، وصقلها، وتحفيز ممارسة هذه الفنون الشعبية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال المحافظة على الموروث الثقافي للدولة، ونقله إلى الأجيال الناشئة عبر الاستفادة من جهود عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال». وأضاف أن «التسجيل للبرنامج التدريبي سيكون مفتوحاً أمام جميع الراغبين في تنمية مهاراتهم بالفنون الشعبية، مثل فنون العازي والطارج والمنكوس والتغرودة والونة وغيرها»، داعياً الراغبين إلى مراجعة مقر أكاديمية الشعر في أبوظبي. وأشار العميمي إلى أن دولة الإمارات قد عملت على إدراج العديد من الفنون الشعبية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إذ نجحت في إدراج «التغرودة» في شهر ديسمبر عام 2012، فيما تم إدراج «فن العازي» في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أنّ دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تجمعهم الكثير من الفنون الشعبية التي تعتمد على الشعر الملحن دون الحاجة لأي آلات موسيقية، ولابدّ من تسليط الضوء على هذه الفنون وتعليمها للناشئة من أجل المحافظة على استمراريتها في المستقبل.