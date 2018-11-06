«أعشق الستريت آرت» تعتزم إقامة معرض لفنّاني الشارع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم فعالية «أعشق الستريت آرت» الثقافية التي استقطبت عشاق الفنون والموسيقى من أنحاء مدينة دبي إلى وجهة «بوكس بارك» العصرية من مِراس، اختتام عروضها في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة عبر إقامة معرض فني لعدد من فناني الشارع، إضافة إلى ورشة عمل فنية متاحة لكل الفئات العمرية.

وقام فنانو الشارع بتحضير عرض تفاعلي في «بوكس بارك» باستخدام الغرافيتي يتمحور حول دولة الإمارات انطلاقاً من روحهم الوطنية وتأكيداً على حس الانتماء لديهم. ويمكن لزوّار الوجهة التفاعل مع الاحتفالات والعروض والمشاركة في تلوين الأعمال الفنية الفسيفسائية واستعراض مواهبهم على جداريات الوجهة عبر الرسم على الكانفاس.

وتشمل الفعاليات والأنشطة الأخرى في «بوكس بارك» خلال عطلة نهاية الأسبوع، كلاً من الرسم على الوجوه، ومحطات مخصصة لرسم التاتو للأطفال، فضلاً عن إيقاعات وأنغام موسيقى «دي جي».