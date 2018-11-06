«كوميكس» تعرض 4 إصدارات مُصوَّرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصها على إغناء المكتبة العربية بمؤلفات مصورة حديثة وعالمية، تعرض «كوميكس»، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة «كلمات»، المتخصصة في إصدار الكتب المصورة باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، أربعة من أحدث إصداراتها المترجمة إلى العربية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتضم القائمة الجديدة التي أطلقتها الدار كتاب «النضج خرافة» للمؤلفة والرسامة سارة أندرسن، وترجمة أحمد صلاح المهدي. ويسرد الكتاب قصة الشاب المعاصر، وما يمر به من تقلبات نفسية وذهنية، ويوثق حالة التفكير التي تلازم هذه الفئة المهمة في المجتمع وأزمة إضاعة الوقت والتقدم التكنولوجي الذي فرض متغيراته على الإنسان، كما تضم كتاب «المعيلة» المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة المعيلة، والمستوحى من رواية ديبورا إليّس، الذي نقلته إلى «العربية» المترجمة جنى الحسن، حيث يروي الكتاب قصة فتاة تقمصت دور صبي لتكون معيلة لأسرتها. أما كتاب «ألف ليلة وليلة في قسم الطوارئ» لمؤلفه باتيست بوليو، وترجمة باتريك كامل، فيسرد قصصاً عايشها المؤلف عندما كان طبيباً في غرفة الطوارئ، حيث يعتبر الكتاب تسجيلاً لمشاهدات عاينها أثناء فترة وجوده في المكان، فيرى بعينه الأشخاص الممددين على الأسرّة، والمحمولين على كراسي متحركة، وغيرهم، في رحلة بصرية نحو عالم خفي ومجهول يشوبه الكثير من الغموض. وإلى جانب ذلك تعرض «كوميكس» كتاب «القلب والعقل غريزة باطنية»، الذي يُعدّ تكملة مرحة للكتاب الأكثر مبيعاً لدى مجلة النيويورك تايمز «القلب والعقل»، للمؤلف نِك سيلوك، وترجمة أحمد صلاح المهدي، حيث تدور أحداث الكتاب حول تصوير القلب والدماغ على أنهما (أعضاء باطنية)، مثل اللسان النهم، والمعدة المظلومة والأمعاء سريعة الغضب. وكانت مجموعة «كلمات»، التي تُعد إحدى دور النشر الرائدة في المنطقة، قد أطلقت العام الماضي، دار «كومكس»، لنشر الروايات والقصص المصوّرة باللغة العربية، بهدف إطلاع القراء العرب على عالم الروايات المصوّرة، حيث تسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخيارات لعشاق الكتب المصوّرة.

- «كوميكس» عرضت

أحدث ترجماتها إلى

«العربية» لمختلف

الفئات العمرية.