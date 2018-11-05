انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في دبي منافسات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة في قاعة ندوة الثقافة والعلوم، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستمعت لجنة التحكيم في اليوم الأول للمسابقة إلى تلاوات لكتاب الله من المتسابقات مريم ساميه إسماعيل من الكاميرون، وزينب علي حسن من العراق، وفاطمة باركر من جنوب إفريقيا، وراوية بنت مراد بن مصطفى كمال الحسن من السعودية، ونداء سالم ممارنجكاس من الفلبين، وجهاد برقوعي من بلجيكا، وكلهن يتنافسن في الحفظ والتلاوة وأحكام التجويد برواية حفص عن عاصم.

وحضر حفل الافتتاح مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة والمسؤولون وجمهور من المهتمين بمتابعة المسابقات والفعاليات القرآنية.

وألقى رئيس وحدة الإعلام عضو اللجنة المنظمة أحمد الزاهد، كلمة اللجنة المنظمة للجائزة، مرحباً بالمتسابقات المشاركات في المسابقة الدولية من أنحاء العالم.

وأوضح أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسعى دائماً إلى تحقيق الأرقام المتميزة في مجال المسابقات القرآنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك ستشهد تنافساً كبيراً بين المتسابقات اللواتي يسعين إلى تحقيق نتائج متميزة وفق المعايير المعتمدة من اللجنة المنظمة.

وأضاف أن المتسابقات يتمتعن بأصوات قوية وأداء متميز وفق النتائج الأولية للجان التحكيم، وجميعهن يحاولن تحقيق أفضل النتائج، وقال إن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة، ما يجعل هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات القرآنية الخاصة بالإناث في العالم.

وأعلن الزاهد أنه يتم نقل فعاليات المسابقة عبر قناة الجائزة وقناة نور دبي الفضائية.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني من السعودية رئيس لجنة التحكيم، والدكتور محمد فهد خاروف من سورية، والشيخ علي حسن آل علي من الإمارات، والشيخ عبدالفتاح الطاروطي من مصر، والشيخ صادق محمد عبدالله من اليمن، والشيخ طاهر إدريس النايم من نيجيريا. وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني: «نشهد الآن بفضل الله انطلاق الدورة الثالثة للمسابقة القرآنية التي ارتبط اسمها باسم أم الإمارات، مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، في منافسة شريفة، في أشرف ميادين التنافس، حيث تشارك في دورتها الثالثة لهذا العام كوكبة من متسابقات حافظات كتاب الله من أنحاء العالم». وأضاف: «تتولى لجنة تحكيم المسابقة استخدام برنامج التحكيم الإلكتروني لاحتساب درجات تقييم المتسابقات بدقة وحيادية، مشيراً إلى أوجه التعامل مع المتسابقات في الوقف والابتداء وأحكام التجويد بأنواعها ودرجات الحفظ والتلاوة، وسيتم تكريم الفائزات في ختام المسابقة وتتويج الحاصلات على المراكز الـ10 الأولى.