«طرق الإبصار»: رسم.. نحت.. فوتوغرافيا.. وسينما

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن رواق الفن، المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تمديد فترة إقامة معرضه «طرق الإبصار»، الذي سيواصل افتتاح أبوابه أمام الجمهور حتى الخامس من يناير المقبل.

ويستضيف «طرق الإبصار» هذا العام 26 فناناً، وعدداً من المجموعات الفنية، يقدمون ما مجموعه 41 عملاً من مختلف الوسائط الفنية، بداية من الرسم والنحت، ومروراً بالتصوير الفوتوغرافي، ووصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية والتركيبية.

وافتتح هذا المعرض للمرة الأولى في مؤسسة «آرتر» الفنية في إسطنبول، خلال موسم الصيف الماضي، ثم استضافته لاحقاً مؤسسة «بوغوسيان - فيلا إمبان» في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتسجل النسخة الثالثة من معرض «طرق الإبصار» حضورها الأول في أبوظبي، إذ عمل مؤسِّسا المنصّة الفنية متعددة التخصصات «آرت ري أوريانتد» ورئيسا مؤسسة مون بلان الثقافية، والقيّمان التابعان لمتحف «مارتين غروبيوس باو» في برلين، القيّمان الفنيان، سام بردويل وتيل فلرات، على تجديد رؤية المعرض ليتضمّن أعمالاً جديدة من إبداع مجموعة من الفنانين. ويستند «طرق الإبصار» إلى البرنامج التلفزيوني للكاتب والناقد جون بيرجر على قناة «بي بي سي»، ونصه النقدي الصادر عام 1972 حول الثقافة البصرية بعنوان «طرق الرؤية»، ليدعو بذلك المُشاهد إلى استكشاف الدروب التي يسلكها الفنانون في توظيف الأشكال والمفاهيم التي تبدو مألوفة مع المظاهر والمعاني المتجددة. ويرافق معرض «طرق الإبصار» دليل من 181 صفحة، باللغتين العربية والإنجليزية، صادر عن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي و«أكاديا للنشر».

26

فناناً، وعدد من

المجموعات الفنية،

يقدمون 41 عملاً

في المعرض.