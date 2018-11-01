«اتصالات لكتاب الطفل» تكريم مستحقّ في نسختها العاشرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الفائزين الخمسة بجائزة «اتصالات لكتاب الطفل» في نسختها العاشرة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وحضر حفل التكريم كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، صالح العبدولي، ومستشار الرئيس التنفيذي - مدير عام اتصالات المناطق الشمالية، عبدالعزيز تريم، ورئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي.

وتوزعت جوائز النسخة العاشرة على الفائزين من دولة الإمارات، والأردن، وفلسطين، ومصر، حيث فاز بجائزة كتاب العام للطفل، البالغة قيمتها 300 ألف درهم، كتاب «الحنين» للكاتبة عائشة عبدالله الحارثي، ورسوم حسان مناصرة، والصادر عن «دار العالم العربي» في الإمارات العربية المتحدة، وفاز بجائزة كتاب العام لليافعين، البالغة قيمتها 200 ألف درهم، كتاب «سر الزيت» للكاتب وليد دقة، والصادر عن «مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي» في فلسطين، وفاز بجائزة أفضل نص، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، كتاب «ماما بنت صفي»، تأليف لبنى طه، ورسوم مايا فداوي، والصادر عن «السلوى للدراسات والنشر» في الأردن، بينما فاز بجائزة أفضل إخراج، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، كتاب «كوزي»، تأليف أناستاسيا قراواني، ورسوم مايا كاستيلتس، والصادر عن «السلوى للدراسات والنشر» أيضاً، أما جائزة أفضل رسوم، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، ففاز بها كتاب «فكر بغيرك»، تأليف محمود درويش، ورسوم سحر عبدالله، والصادر عن «دار تنمية للنشر» في مصر، أما جائزة «أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب»، التي تعد أحدث فئات الجائزة، والبالغة قيمتها 100 ألف درهم، فقد تم حجب الجائزة بهذه الفئة لهذا العام.