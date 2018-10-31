«ماجد» تهدي أصدقاءها «علَمنا شامخ للوطن ورفعته»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تخصص مجلة «ماجد»، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، في عددها 2071 الذي يصدر اليوم، صفحاتها لاحتفال دولة الإمارات بيوم العَلَم الذي يصادف الثالث من نوفمبر، والذي يجسد طموحات شعبها وقيَمه، وما يرمز إليه من فخر ووحدة. خصصت «ماجد» للمناسبة مجموعة من القصص والرسوم التي تتحدث عن العَلَم، ودعت أصدقاءها القراء لمشاهدة فيديو معدّ بهذه المناسبة.

يسلط العدد الجديد الضوء على صفحة «عام زايد»، التي تتناول موضوعاً عن «علَمنا شامخ للوطن ورفعته»، إذ يعود تاريخ عَلَم دولة الإمارات إلى الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان أول من رفعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستكمالاً للمسيرة الوطنية، التي أرسى دعائمها المغفور له، والقائمة على التمسك بقَيَم الاتحاد، تم تخصيص يوم للاحتفاء بالعَلَم، وهو الثالث من نوفمبر من كل عام، اعتباراً من 2013.

تهدي «ماجد» أصدقاءها «بوستر» يمثل عَلَم كل دولة، وتدعو من خلاله المجلة أصدقاءها إلى تكوين عَلَم بلدهم وأعلام دولة أخرى، والتي يمكنهم اكتشافها بأنفسهم، مستعينين بما تم توفيره لهم من أشكال وألوان عبر قصها ثم لصقها في المستطيلات البيضاء. كما سيكون القراء على موعد أسبوعي مع قصص شخصياتهم المحببة، مثل «كسلان جداً»، و«أمونة» و«فريق البحث الجنائي»، وغيرها من ضيوف المجلة من الشخصيات التي ظهرت هذا العام.