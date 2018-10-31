«الشارقة لحماية الطفولة»: «كنف» ترى النور اليوم

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تطلق شبكة الشارقة لحماية الطفولة، اليوم، مجلتها «كنف»، خلال مشاركتها في النسخة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تبدأ تحت شعار قصة حروف، في مركز إكسبو الشارقة.

وقالت المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة ومدير تحرير المجلة، عائشة عبدالله بن علي: إن «مجلة كنف تعنى بشؤون العاملين في حماية الطفولة، وتسهم في تعزيز ثقافتهم وتطوير أدائهم وفقاً لأفضل الممارسات، والتصدي لمسألة حماية الطفولة من الانتهاكات والإساءات بكل أشكالها، إضافة إلى الإسهام في تعزيز وعي المجتمع بأهمية حماية الطفولة كجزء أساسي من بناء مجتمع متماسك، ما يدعم استراتيجية الشبكة وأهدافها الاستراتيجية».

وأشارت إلى أن «المجلة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتتضمن عناوين وأقساماً تسلط الضوء على الجهات العاملة في مجال حماية الطفولة، وما تقوم به من أنشطة ومبادرات، إضافة إلى مقالات ودراسات، وغيرها من المحاور الأساسية التي تبدأ مع باب منبر حماية، الذي يغطي أخبار الشبكة والشركاء والمبادرات والفعاليات، وتنتهي بـ(معاً في الشارقة)».

وبيّنت مدير تحرير المجلة أن الشبكة تسعى إلى إيجاد بيئة آمنة، توفر الحماية للأطفال، من خلال تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة، وتمكينهم من التعامل المثالي مع الأطفال، وفهم آليات توعية الأطفال بطرق رفض العنف والإساءة وكيفية حماية أنفسهم.