متحف الاتحاد و«صحة دبي».. فعالية متنوعة للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم متحف الاتحاد العديد من الأنشطة، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وتضمنت محاضرة تثقيفية حول سرطان الثدي، ومحطة الفحوص الطبية لقياس الضغط والسكري والكوليسترول، وخدمات الاستشارات الصحية التي قدمها المتخصصون، ومحطة توعية عن فحص الماموغرام، وأخرى قدمت الاستشارات حول التغذية السليمة.

وقالت مدير قسم الفعاليات في متحف الاتحاد بهيئة الثقافة والفنون في دبي، خلود خالد النعيمي: «تم تنظيم هذا الحدث، لتسليط الضوء على سرطان الثدي، وتثقيف الزوار والمشاركين حول هذا المرض، لخدمة مجتمعهم على أكمل وجه. وإننا نعرب عن امتناننا لشركائنا في هيئة الصحة في دبي، للمساعدة في نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، ويسرنا توجيه الشكر لجميع الذين انضموا إلينا في هذه الفعاليات المهمة». ويأتي هذا الحدث في إطار برامج المتحف التعليمية والتوعوية المستمرة التي أطلقتها دبي للثقافة، بهدف تعزيز مكانة المتحف، كمركز رئيس للتعليم والمعرفة التي يوفرها للزوار والطلاب والأجيال القادمة.

يذكر أن متحف الاتحاد هو أول متحف يتحدث عن التاريخ السياسي لدولة الإمارات، ويروي قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وهو ثمرة اتفاقية تعاون بين هيئة دبي للثقافة والفنون وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث بموجبها قامت دبي للثقافة بمراجعة محتوى المتحف وتطوير العلامة المؤسسية، وتقوم حالياً بإدارة العمليات اليومية للمتحف، في حين كان دور هيئة الطرق والمواصلات في دبي الإشراف على تطوير وإنشاء المشروع.