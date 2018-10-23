«100 موجّه» تواصل رحلة «الشباب والعزيمة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بهدف توسعة نطاق المبادرة التي ترمي إلى بناء جيل من الشباب الريادي في الميادين كافة، ينظم مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين جلسة 100 موجّه تحت عنوان «الشباب والعزيمة»، يلقيها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ليشارك الشباب البحريني من خلالها تجربته وأهمية العزيمة في بناء شخصية الشباب ودفعهم لتحقيق أحلامهم.

ومن المقرر أن تقام الجلسة يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، بإدارة وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل المزروعي، وحضور كل من وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني هشام الجودر، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي سعيد النظري، وجمع من الشباب البحريني المميز.

وأشادت شما المزروعي بالرسالة التي يحملها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والصورة المشرفة التي تعكسها قيادته للشباب البحريني، متمثلة في السعي دوماً إلى تحقيق أعلى المراكز في مختلف المجالات، مهنئة سموه على تحقيق المركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي أخيراً في مدينة كونا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت قائلة: «عزيمته وإصراره لتحقيق المراكز الأولى دائماً، ورفع راية الوطن في المحافل كافة أمر يدعو إلى الفخر بوجود نماذج رائدة وقيادية تسعى إلى التميّز في وطننا العربي. نحن سعداء بعقد جلسة 100 موجه في الوطن العربي لتمنح الشباب العربي الفرصة للقاء شخصيات ريادية، يشاركونهم تجاربهم الشخصية ونصائح فريدة تصنع من كل شاب شخصية رائدة في مجاله. كما يسعدنا أن نعقد الجلسة في مملكة البحرين الشقيقة، حيث كان لدعم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووزارة الشباب والرياضة البحرينية دور كبير في استضافة المملكة لجلسات المبادرة الأولى إقليمياً، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد من الوجهات الإقليمية للمبادرة عما قريب».

رعاية

تحظى مبادرة 100 موجه برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف إلى خلق منصة توجيهية هي الأفضل عالمياً في نقل الخبرات والمعارف من القياديين للشباب.