تنقيب وفنون في قصر المويجعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من البرامج الثقافية في قصر المويجعي بالعين، خلال الفترة بين 23 أكتوبر الجاري و26 ديسمبر المقبل، بهدف الاحتفاء بالتراث الثقافي للإمارة وتاريخها العريق.

وتتضمن برامج قصر المويجعي الثقافية، مجموعة من ورش العمل الأسبوعية والشهرية، التي تتناول التنقيب الأثري وفنون صناعة البشت الملكي، ليتعرف من خلالها المشاركون من مختلف الأعمار إلى تفاصيل العادات والتقاليد الإماراتية الحرفية، بالإضافة إلى تعريفهم بتفاصيل أعمال الترميم التي شهدها قصر المويجعي أخيراً، وتوعية الجمهور بأهميتها.

ومن المقرر إقامة ورش عمل التنقيب الأثري كل يوم أربعاء، التي سترحب بالمهتمين بعلم الآثار، ليخوضوا تجربة التنقيب بإشراف فريق متخصص في علم الآثار. كما يمكن للمشاركين التعرف إلى كل ما يتعلق بالبشت الملكي وطريقة صنعه من خلال ورش العمل التي سيقدمها خبير في صناعة البشوت، مرتين في الشهر، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مجموعة من بشوت عائلة آل نهيان عن قرب.